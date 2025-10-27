Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Supremo julga denúncia contra Tagliaferro em novembro

Supremo julga denúncia contra Tagliaferro em novembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro para novembro.

Tagliaferro chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação à época em que Moraes presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A análise para decidir se ele se tornará réu terá início em 7 de novembro e será concluída em 14 de novembro, em sessão virtual.

O ex-integrante da equipe de Moraes foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, sob acusação de vazar informações sigilosas à imprensa e tentar interferir em investigações.

Na denúncia, Gonet afirma que o ex-servidor tentou colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral e prejudicar apurações sobre atos antidemocráticos. Mensagens trocadas entre Tagliaferro e juízes auxiliares de Moraes foram divulgadas pela imprensa.

A denúncia imputa ao ex-servidor os crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar