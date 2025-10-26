'Encontro com Trump pode render frutos eleitorais a Lula e divisão na direita', diz Cortez

Cortez diz ainda que essa divisão na oposição deve ocorrer porque "uma parcela da direita apostava na cisão entre Brasil e Estados Unidos e até alimentava celeumas bilaterais, de tal sorte que, do ponto de vista político-institucional, independente dos ganhos futuros, a política imagética já gera algo positivo para o governo", acrescentou o cientista político.

O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abre duas frentes de repercussão, sendo uma política e a outra econômica/comercial, afirmou Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. "Obviamente, do ponto de vista eleitoral, isso deve render frutos e gerar uma divisão dentro da direita", destacou o especialista.

A frente que representa o lado econômico/comercial gera um pouco mais de cautela e uma agenda mais prolongada, segundo Cortez, uma vez que o Brasil e os Estados Unidos têm pontos de divergências importantes, que envolvem segurança, multilateralismo e questões geopolíticas. "É um processo mais vagaroso de negociação, de todo modo, a leitura de que a parceria com o Brasil é positiva, do ponto de vista geopolítico, olhando os dilemas americanos, seja para ajudar a questão inflacionária domesticamente, seja pensando nas relações e competições com a China."

Por fim, Cortez diz que apesar de vagarosa, a tendência é de que os países encontrem um equilíbrio mais positivo do que o existente hoje, onde o Brasil sofre com uma tarifa muito mais elevada do que os demais países, representando uma visão de um Brasil distante dos Estados Unidos - fato interrompido hoje com o encontro entre as autoridades.