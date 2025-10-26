'Cumprimento Lula e Trump pelo importante encontro de hoje', diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, cumprimentou os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo "importante encontro" que os dois tiveram hoje na Malásia.

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos", escreveu, em publicação no X.