'Cumprimento Lula e Trump pelo importante encontro de hoje', diz Hugo Motta

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, cumprimentou os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo "importante encontro" que os dois tiveram hoje na Malásia.

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos", escreveu, em publicação no X.

Motta acrescentou que a Câmara está "à disposição" da diplomacia brasileira e que vota "assuntos importantes" sobre o tema do comércio.

"Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio", ressaltou.

Tags

EUA Trump Lula

