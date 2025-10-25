Deputado Lucas Bove é denunciado por violência contra Cíntia Chagas

Ministério Público denuncia deputado Lucas Bove por violência contra Cíntia Chagas / Crédito: Alesp/ reprodução redes sociais

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou, nessa sexta-feira, 24, o deputado estadual Lucas Bove (PL) por violência contra a influenciadora Cíntia Chagas. O parlamentar, que foi casado durante três meses com a criadora de conteúdo, foi acusado pelo órgão de perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça.

O MPSP também solicitou a prisão preventiva do parlamentar por reiterado descumprimento de medidas protetivas contra Cíntia. O parlamentar nega as acusações. O casal namorou por dois anos e meio e se separou em agosto de 2024, após três meses de casamento.



De acordo com os autos, o Ministério Público afirma que o deputado agiu para controlar e degradar a ex-mulher, causando dano psicológico e físico. O texto cita episódios em que ele teria beliscado e apertado o corpo da vítima, inclusive na presença de outras pessoas, enquanto fumava "maconha". Segundo a denúncia, o deputado também teria apontado uma arma de fogo em direção à ex-esposa "como se fosse uma brincadeira" e até arremessado uma faca contra sua perna.

Ele também teria ameaçado "matá-la" caso descobrisse uma traição e repetido as intimidações em mensagens enviadas a pessoas próximas. A promotora aponta ainda que Bove controlava as roupas, a rotina e as interações sociais da ex-mulher, exigindo provas de onde ela estava, restringindo viagens de trabalho e interferindo em campanhas publicitárias. Em uma das mensagens anexadas, ele teria escrito que "conheceu uma professora de direita, não uma blogueira vendida", se referindo a Cíntia.