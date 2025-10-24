Rodrigo Maia vê Lula favorito em 2026, com necessidade de política fiscal 'dura' após eleição

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "favorito" na eleição presidencial do ano que vem. Para ele, se eleito, o petista terá de adotar uma política fiscal "muito dura" para organizar a economia.

"Lula vai entregar governo com volume de gastos muito parecido com o da (ex-presidente) Dilma Rousseff antes da recessão (em 2016)", afirmou Maia, durante painel em evento sobre duplicatas escriturais organizados pela Cerc Edge, em São Paulo.