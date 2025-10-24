Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Maia vê Lula favorito em 2026, com necessidade de política fiscal 'dura' após eleição

Autor Agência Estado
O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "favorito" na eleição presidencial do ano que vem. Para ele, se eleito, o petista terá de adotar uma política fiscal "muito dura" para organizar a economia.

"Lula vai entregar governo com volume de gastos muito parecido com o da (ex-presidente) Dilma Rousseff antes da recessão (em 2016)", afirmou Maia, durante painel em evento sobre duplicatas escriturais organizados pela Cerc Edge, em São Paulo.

Maia, que recentemente deixou a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin), disse que a segurança pública deve ser o grande tema da campanha eleitoral de 2026. "O fiscal não vai ser", projetou.

