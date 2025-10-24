Nunes: 'Desejo concluir o mandato, mas, se algum desafio vier pela frente, vou estar às ordens'

"Eu, sinceramente, desejo concluir o mandato, mas, se algum desafio vier pela frente, eu vou estar sempre às ordens pra poder trabalhar pela nossa cidade e pelo nosso Estado", disse Nunes ao receber o Colar de Honra ao Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 24, estar preparado para assumir novos desafios em âmbito estadual, ainda que "deseje concluir o mandato". Embora negue publicamente, nos bastidores o prefeito é tratado como pré-candidato ao governo paulista, caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decida disputar a Presidência da República em 2026.

Durante a homenagem a ele, o prefeito exaltou Tarcísio como um "grande amigo" e fez relatos sobre o estreitamento da relação entre ambos durante a campanha de reeleição em 2024. Ele recordou que manteve-se na liderança das pesquisas do início. Em determinado momento, porém, percebeu que o influenciador Pablo Marçal (PRTB) começava a crescer nas intenções de voto. Diante disso, Tarcísio o alertou sobre a necessidade de intensificar o ritmo.

"Depois do resultado [...], o Tarcísio chega pra mim e fala o seguinte 'Eu não te falei, mas durante a campanha eu descobri o tumor. Eu precisaria fazer a retirada pra fazer a biópsia, para saber se era maligno ou benigno. Mas na campanha não dava para parar, a gente não podia perder", continuou Nunes. "Tarcísio, no cargo de governador, deixou de fazer o seu exame de câncer... E Deus é tão grande que, graças a Deus, ele se internou, fez a biópsia e não era câncer maligno."

Em viagem pelo interior desde quarta-feira, 22, para cumprir agenda de governo, Tarcísio não compareceu à cerimônia. A solenidade contou com figuras como o presidente da Alesp, André do Prado (PL), e o ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido).

Ao discursar, Garcia afirmou que Nunes ainda terá "muitos desafios" pela frente e que São Paulo, o Estado e o País "vão agradecer" por sua permanência na vida pública. Segundo o ex-governador, "quem administra a cidade de São Paulo está preparado para qualquer coisa".