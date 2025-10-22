Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara aprova urgência de projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão

Autor Agência Estado
Agência Estado
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 21, o regime de urgência para o Projeto de Lei (PL) que proíbe companhias aéreas de cobrar pelo transporte de bagagens de mão em voos nacionais e internacionais. A decisão acelera a tramitação da proposta, que poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas.

O relator da matéria, deputado Neto Carletto (Avante-BA), afirmou que o texto é "de extrema importância para os consumidores". "Não aguentamos mais tantas taxas e cobranças. É um projeto extremamente justo", disse. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), classificou a cobrança como "abusiva".

A proposta garante por lei o direito de passageiros levarem gratuitamente uma mala de mão e um item pessoal, como mochila, pasta ou bolsa, em voos com origem ou destino no Brasil. O texto também proíbe tarifas que excluam ou restrinjam esse direito, permitindo cobrança apenas se o passageiro exceder os limites de peso e dimensão definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O tema voltou ao centro do debate na última semana, após a Gol passar a disponibilizar para alguns voos uma nova tarifa que restringe a bagagem de mão. A nova modalidade, chamada de "básica", só permite levar um item pessoal, como mochilas ou pastas, sem direito à mala colocada nos compartimentos superiores da cabine. O Procon-SP pediu explicações à Gol e à Latam, que também oferece modelo semelhante de passagem em alguns voos, por considerar que a medida pode ferir direitos do consumidor.

Procuradas pelo Estadão, a Latam afirmou que a modalidade está disponível somente para rotas internacionais e não é aplicada em voos domésticos, além de ser uma "opção de compra mais econômica, ideal para passageiros que viajam com pouca bagagem"; a Gol informou que se manifestará diretamente ao Procon-SP.

A discussão sobre a cobrança de bagagens não é nova. Em 2017, a Anac autorizou as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de malas de até 23 quilos, mantendo gratuita apenas a bagagem de mão. O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) classificou a mudança na época como "um retrocesso ao direito do passageiro" e enviou carta à agência pedindo revisão da norma.

O tema passou pelo Congresso em maio de 2022, durante a votação da Medida Provisória do Voo Livre, que reformulava regras da aviação civil. O texto, aprovado pela Câmara, restabelecia o despacho gratuito de bagagens em voos nacionais e internacionais, mas o trecho foi vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

