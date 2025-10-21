Jamil Chade lança livro em Fortaleza e debate o atual momento da política mundial

Em "Tomara que você seja deportado", jornalista analisa a ascensão da extrema direita e os desafios da democracia

Junto ao lançamento do livro, o sindicato promoveu o debate “A distopia americana e os rumos da geopolítica mundial”, onde Chade e outros profissionais discutiram o atual momento da política mundial.

O jornalista Jamil Chade lançou em Fortaleza, na noite desta terça-feira, 21, seu livro intitulado “ Tomara que você seja deportado: uma viagem pela distopia americana ”. Jamil é conhecido pela cobertura de política internacional, sendo correspondente em países europeus e nos Estados Unidos. O livrofoi lançado na sede do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), no bairro Benfica.

O tema do encontro dialoga diretamente com a obra do jornalista, em que ele reúne crônicas que analisam o cenário político e social dos Estados Unidos, com a ascensão da extrema direita, com especial olhar sobre a democracia e os direitos humanos.



Além desses temas, o livro aborda assuntos que fazem parte do atual contexto político mundial, como a desinformação e os direitos dos imigrantes, com a eleição de políticos ancorados nessas questões.



Quem é Jamil Chade?



Correspondente internacional de veículos brasileiros, atualmente o jornalista está baseado em Genebra, na Suiça, onde faz a cobertura de temas ligados à Organização das Nações Unidas (ONU). A cidade sedia a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho de Direitos Humanos da instituição, o que é um dos focos da cobertura de Chade, conhecido pela defesa de temas ligados aos direitos humanos, com destaque para a questão palestina.



Autor de várias obras lançadas no Brasil e nos Estados Unidos, Chade construiu uma carreira sólida no jornalismo, sendo indicado cinco vezes ao Prêmio Jabuti. Sua atuação nas áreas de política externa e direitos globais também lhe rendeu prêmios e reconhecimento em competições jornalísticas nacionais e internacionais. Em 2025, foi apontado como o segundo jornalista mais admirado do País na categoria Áudio/Texto, na a tradicional premiação 100+Admirados Jornalistas Brasileiros.

