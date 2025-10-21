Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibaneis sanciona lei que institui 'Dia da Memória das Vítimas do Comunismo' no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou lei que institui o "Dia da Memória das Vítimas do Comunismo", a ser lembrado no dia 4 de junho. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira, 20.

O texto da legislação diz que "na semana da data comemorativa, o poder público pode organizar atividades que proporcionem reflexão acerca dos danos à humanidade causados pelas ditaduras comunistas ao longo da história".

A proposta de autoria do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal no fim de setembro. Na votação, 16 parlamentares foram favoráveis à criação da data e cinco votaram contra: Gabriel Magno (PT), Fábio Félix (PSOL), Chico Vigilante (PT), Dayse Amarilio (PSB) e Ricardo Vale (PT).

Na justificativa do projeto, Manzoni afirmou que o objetivo é "gerar reflexão na sociedade do Distrito Federal por todas as mortes causadas por regimes baseados nessa ideologia, de modo que, de nenhuma maneira, o Brasil seja alcançado por esse mal".

"Debaixo do manto da busca pela igualdade social e pelo 'fim da exploração econômica do capital sobre os trabalhadores', diversos regimes ascenderam ao poder e proporcionaram verdadeiros massacres à sua população", escreveu o parlamentar na proposta.

A data, 4 de junho, foi escolhida em referência à repressão do governo da China contra manifestação popular em 1989, em episódio que ficou conhecido como "massacre da Praça da Paz Celestial".

