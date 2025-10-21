Ibaneis sanciona lei que institui 'Dia da Memória das Vítimas do Comunismo' no DF

O texto da legislação diz que "na semana da data comemorativa, o poder público pode organizar atividades que proporcionem reflexão acerca dos danos à humanidade causados pelas ditaduras comunistas ao longo da história".

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou lei que institui o "Dia da Memória das Vítimas do Comunismo", a ser lembrado no dia 4 de junho. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira, 20.

A proposta de autoria do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal no fim de setembro. Na votação, 16 parlamentares foram favoráveis à criação da data e cinco votaram contra: Gabriel Magno (PT), Fábio Félix (PSOL), Chico Vigilante (PT), Dayse Amarilio (PSB) e Ricardo Vale (PT).

Na justificativa do projeto, Manzoni afirmou que o objetivo é "gerar reflexão na sociedade do Distrito Federal por todas as mortes causadas por regimes baseados nessa ideologia, de modo que, de nenhuma maneira, o Brasil seja alcançado por esse mal".

"Debaixo do manto da busca pela igualdade social e pelo 'fim da exploração econômica do capital sobre os trabalhadores', diversos regimes ascenderam ao poder e proporcionaram verdadeiros massacres à sua população", escreveu o parlamentar na proposta.

A data, 4 de junho, foi escolhida em referência à repressão do governo da China contra manifestação popular em 1989, em episódio que ficou conhecido como "massacre da Praça da Paz Celestial".