Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Boulos na Esplanada, pesquisador Ricardo Galvão pode assumir cargo na Câmara

Com Boulos na Esplanada, pesquisador Ricardo Galvão pode assumir cargo na Câmara

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a nomeação de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência, a cadeira deixada por ele na Câmara dos Deputados deve ser ocupada pelo físico Ricardo Galvão (Rede-SP), atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele teve 40.365 votos nas eleições de 2022 e é o primeiro suplente da coligação partidária.

Ao g1, o pesquisador afirmou na noite desta segunda-feira, 20, não ter certeza que assumirá a vaga. "Estamos conversando com a Rede Sustentabilidade. Fui eleito por ela. A Rede certamente deve ter interesse. (Eu) certamente irei, mas ainda tem dúvidas", disse.

Ao Estadão, a assessoria do PSOL informou que a decisão cabe a Galvão.

O pesquisador ficou conhecido em 2019, quando, à frente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), contestou críticas do então presidente Jair Bolsonaro (PL) aos dados de desmatamento na Amazônia.

Na época, Bolsonaro acusou o Inpe de divulgar "números mentirosos". Galvão defendeu publicamente o trabalho da equipe e afirmou que os dados eram precisos e auditáveis, o que levou a sua exoneração do cargo de diretor do instituto.

Em 2023, ele assumiu o comando do CNPq com a missão de recuperar investimentos em pesquisa. À frente do órgão, defendeu o reajuste das bolsas, o incentivo à presença de mulheres na ciência e o fortalecimento das universidades como polos de inovação.

Nascido em Itajubá (MG), Ricardo Magnus Osório Galvão é engenheiro de telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Engenharia Elétrica pela Unicamp e doutor em Física de Plasmas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, da sigla em inglês), nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, dirigiu o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; presidiu a Sociedade Brasileira de Física integrou o Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. É professor titular aposentado do Instituto de Física da USP, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências.

Em 2019, quando foi exonerado do Inpe, foi eleito uma das 10 pessoas mais importantes para a ciência naquele ano pela Nature, uma das principais revistas científicas do mundo.

Durante sua campanha eleitoral em 2022, teve como principal bandeira o incentivo de políticas púbicas para a ciência, mas não conseguiu votos suficientes para se eleger.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar