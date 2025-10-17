Em homenagem, Pimentel critica deputados por PEC da Blindagem

Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

O ex-senador e ex-ministro do presidente Lula (PT), José Pimentel (PT), foi homenageado na manhã desta sexta-feira, 17, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Em reconhecimento à trajetória e atuação política, ele recebeu a Medalha do Mérito Legislativo José Barros de Alencar, em solenidade presidida pelo vereador Dr. Vicente (PT), autor do requerimento. Recuperado de um câncer no estômago, que o fez passar por cirurgia no ano passado, Pimentel enfrenta hoje problemas de mobilidade e de visão agravados por uma diabetes "muito violenta, fruto do meu descuido com a vida e da minha dedicação à política”, como classifica.

O PNE, com validade de 10 anos, deveria ter sido aprovado ainda em 2024, mas segue em tramitação no Congresso. “A consequência do voto mal dado, em 2022, deu essa Câmara lá no Congresso Nacional, que é considerada a pior Câmara na história da República Brasileira. É bom lembrar também que não tem nenhum nomeado. Todos eles tiveram apoiadores, tiveram seguidores, tiveram financiadores. Apesar do financiamento público, que é muito generoso”, criticou. Pimentel destacou que, enquanto a classe política pressiona o governo para reduzir investimentos em programas sociais, aumentou os gastos com campanhas eleitorais para quase R$ 5 bilhões em 2026. Para Pimentel, observar quem votou a favor da PEC da Blindagem é uma forma de orientar o voto no próximo ano. "Aquele que não quiser dar um voto errado em 2026, é só olhar o voto ‘Sim’ na ‘PEC da bandidagem’, porque aqueles ali têm lado e não é o lado da sociedade brasileira", completou.

Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sessão solene homenageia ex-senador José Pimentel (PT) Crédito: Érika Fonseca/CMFor Críticas à frente ampla Mesmo com dificuldades de saúde, Pimentel afirmou estar disposto a atuar politicamente em 2026 para ajudar na reeleição de Lula. “Eu quero dizer que estou vivo, para em 2026, ao lado dos companheiros fazer um forte debate aqui no Estado para reeleger Lula com um novo programa, porque esse programa da frente ampla coube muita gente, mas não coube os trabalhadores e nem as famílias desses trabalhadores”, afirmou.

“Essa tal de ‘frente ampla’ serviu para fortalecer o Centrão, mas não para fortalecer a democracia brasileira. E registrar aqui que quem vai para os Estados Unidos pedir impostos, penas e punições ao povo brasileiro, não merece mais estar na política brasileira. A justiça será feita. A cadeia é pouco para eles", argumentou em referência a Eduardo Bolsonaro. Discursos exaltam trajetória de Pimentel O vereador Dr. Vicente destacou a biografia do homenageado, lembrando que ele assumiu a presidência nacional do PT em um momento difícil e reorganizou as contas do partido. “A Câmara entrega essa medalha às pessoas que são a favor da democracia, que têm um passado no Legislativo e defendem a cidadania. Pimentel é uma pessoa que tem todos os atributos”.