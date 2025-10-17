AO VIVO: Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem nos EUA; Trump x VenezuelaMauro Vieira se reúne com Marco Rubio em Washington em tentativa de reaproximação diplomática; Trump intensifica tensão com a Venezuela após autorizar operações secretas da CIA.
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 17, destaca a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, além das novas tensões entre Donald Trump e a Venezuela.
O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio, realizado em Washington, marcou uma tentativa de reaproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos após meses de atrito comercial. Segundo o chanceler brasileiro, a conversa teve tom "produtivo" e tratou principalmente de tarifas de importação e comércio exterior entre os dois países.
O gesto foi interpretado como um sinal de reaproximação diplomática entre os dois países, que pode facilitar futuras negociações entre os governos do presidente Lula (PT) e Donald Trump.
Paralelamente, o cenário internacional segue tenso. Após autorizar a CIA a realizar operações secretas contra o regime de Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump reacendeu o confronto diplomático com a Venezuela.
O objetivo das operações seria “proteger interesses estratégicos americanos na região”. Em discurso televisionado, Maduro acusou os EUA de “ameaças imperialistas” e mencionou as “guerras falhadas” da CIA em outros países.
Em meio à escalada, bombardeiros B-52 norte-americanos foram deslocados para bases próximas ao território venezuelano, gesto visto como demonstração de força.
Assista
Assista o vídeo completo aqui.
Acompanhe
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO