AO VIVO: Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem nos EUA

Mauro Vieira se reúne com Marco Rubio em Washington em tentativa de reaproximação diplomática; Trump intensifica tensão com a Venezuela após autorizar operações secretas da CIA.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta sexta-feira, 17, destaca a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio , além das novas tensões entre Donald Trump e a Venezuela.

O gesto foi interpretado como um sinal de reaproximação diplomática entre os dois países, que pode facilitar futuras negociações entre os governos do presidente Lula (PT) e Donald Trump.

Paralelamente, o cenário internacional segue tenso. Após autorizar a CIA a realizar operações secretas contra o regime de Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump reacendeu o confronto diplomático com a Venezuela.



O objetivo das operações seria “proteger interesses estratégicos americanos na região”. Em discurso televisionado, Maduro acusou os EUA de “ameaças imperialistas” e mencionou as “guerras falhadas” da CIA em outros países.

Em meio à escalada, bombardeiros B-52 norte-americanos foram deslocados para bases próximas ao território venezuelano, gesto visto como demonstração de força.