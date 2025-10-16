Jaques Wagner confirma que é pré-candidato à reeleição ao Senado

"Eu sou candidatíssimo à reeleição no Senado Federal para continuar servindo à Bahia e ao Brasil", escreveu.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) confirmou, por meio das redes sociais, que pretende disputar a reeleição ao Senado nas eleições de 2026. Em publicação feita no X (antigo Twitter), o petista afirmou estar totalmente comprometido com a candidatura.

Wagner também usou a publicação para brincar com a ideia de ter concorrentes ao pleito pelo Estado. "Temos um bom problema, que são 3 candidatos para 2 vagas, mas eu posso garantir que o grupo não vai rachar. Temos muita história e somos uma família política que tem feito muito bem à Bahia e tem muito currículo para apresentar. Nós vamos chegar num denominador comum!".

Jaques Wagner se refere ao fato de que, além dele, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o senador Angelo Coronel (PSD), que também são da base aliada de Lula, também têm interesse em concorrer.

Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada pela CNN Brasil no fim de setembro, Rui Costa lidera as intenções de voto com 26%, seguido pelo senador Angelo Coronel (PSD), com 17%, e pelo ex-ministro da Cidadania do Brasil João Roma (PL), com 11%. O levantamento, no entanto, não incluiu o nome de Jaques Wagner entre os possíveis candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de setembro, com 1.200 eleitores baianos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.