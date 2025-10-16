AO VIVO: Trump autoriza CIA a realizar operações na Venezuela

Tensão EUA-Venezuela: CIA autorizada a operações secretas / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 16, destaca o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela após a autorização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que a CIA realize operações secretas contra o regime de Nicolás Maduro - presidente da Venezuela. A medida reacendeu o confronto diplomático entre os dois países e levou Caracas a ordenar manobras militares em resposta. Em discurso televisionado, Maduro acusou os EUA de “ameaças imperialistas” e mencionou as “guerras falhadas” da CIA em outros países. Em meio à escalada, bombardeiros B-52 norte-americanos foram deslocados para bases próximas ao território venezuelano, gesto visto como demonstração de força.

O governo venezuelano reagiu com exercícios militares em favelas e outras regiões do país, alegando risco de incursões estrangeiras. Já o Pentágono confirmou a intensificação das ofensivas no Caribe, onde 27 mortes já foram registradas em ataques recentes. Além disso, o programa aborda a escalada de violência no Oriente Médio. Israel ameaça retomar ataques a Gaza caso os corpos dos reféns não sejam devolvidos pelo Hamas, após o fracasso nas negociações mediadas pelo Egito e pelo Catar. O clima de tensão reacende o temor de uma nova ofensiva militar de grande escala e aumenta a pressão sobre a comunidade internacional para evitar uma tragédia humanitária. Assista Assista o vídeo completo aqui.