Desembargador do PR será julgado por assédio após fala misógina

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu abrir processo disciplinar contra o desembargador Luís César de Paula Espíndola, afastado desde julho de 2024, por declarações misóginas durante sessão de julgamento. / Crédito: Reprodução/CNJ

Durante uma sessão de julgamento, em julho de 2024, o desembargador Luís César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), fez declarações que provocaram indignação e deram início a um processo disciplinar. Ao analisar um caso de assédio de um professor contra uma menina de 12 anos, ele afirmou que “as mulheres estão loucas atrás dos homens” e minimizou a gravidade da denúncia, chegando a criticar um “discurso feminista desatualizado” de uma desembargadora.

"Se a vossa Excelência sair na rua, hoje em dia, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem. Esse mercado está bem diferente. Hoje em dia, o que existe – essa é a realidade—, as mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos", afirmou.



A repercussão do episódio se intensificou quando o caso chegou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na última terça-feira, 14, o CNJ decidiu, por unanimidade, instaurar um processo administrativo disciplinar contra Espíndola. Espíndola será julgado pelo Conselho por diversos atos de assédio moral e sexual cometidos desde a década de 1980, contra servidoras do TJPR. O magistrado está afastado de suas funções desde julho de 2024, período em que manteve salário e benefícios — em setembro, seu rendimento líquido foi de R$ 61.480,72, segundo dados disponíveis no site do CNJ.

O afastamento impede que ele exerça a presidência da 12ª Câmara Cível do TJ-PR, responsável por julgar causas de família, até que o processo seja concluído.

Padrão de comportamento contestado

O presidente da OAB Paranaense, Luiz Fernando Casagrande Pereira, afirmou que o episódio de 2024 não é isolado, mas segue um padrão de comportamentos misóginos de Espíndola há décadas. Para ele, as atitudes prejudicam a confiança da sociedade no Judiciário e reforçam a necessidade de responsabilização do magistrado.

