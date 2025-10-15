Deputado passa mal na Assembleia e é levado ao hospital

Danniel Oliveira é deputado estadual pelo MDB / Crédito: João Filho Tavares

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) passou mal durante uma sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta quarta-feira, 15. O parlamentar sentiu tonturas durante reunião na sala da Presidência e foi levado pelos colegas Felipe Mota (União Brasil) e Heitor Férrer (União Brasil) para a sala de atendimento da Casa. Danniel deixou a Alece em cadeira de rodas e foi levado a um Hospital São Carlos, localizado nas proximidades da Alece. O deputado conseguiu levantar-se para entrar no veículo.

Médico, o deputado Guilherme Landim (PSB) afirmou que o colega já estava se sentindo melhor e foi levado à unidade médica por precaução. Felipe Mota relatou que Danniel foi atendido previamente na Assembleia, realizou exames e nada foi constatado, mas seguiu para o hospital para realizar um eletrocardiograma. Segundo o deputado, o colega havia realizado uma corrida pela manhã e, mesmo tendo se alimentado bem, acabou sentindo essas tonturas. Minutos depois do ocorrido, foi pedida a verificação de quórum no plenário e, havendo apenas 14 parlamentares presentes, a sessão acabou derrubada. Pressão A assessoria de imprensa do deputado Danniel Oliveira afirmou que o parlamentar já se encontra bem, tendo ocorrido apenas uma oscilação de pressão arterial.