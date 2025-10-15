40 mil assinaturas são registradas em petição por mulheres no STF

￼SUPREMO Tribunal Federal / Crédito: Antonio Augusto/STF

Um grupo de advogadas escreveu carta aberta endereçada ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir a indicação de uma mulher para substituir Luis Roberto Barroso, que decidiu antecipar a aposentadoria. Até 15 de outubro, o abaixo-assinado já registra mais de 40 mil assinaturas. O documento, chamado de “Carta Aberta ao Excelentíssimo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva”, enfatiza que em 134 anos de história, somente três mulheres integraram a Corte:

Ellen Grace : indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 2000 a 2011

: indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 2000 a 2011 Rosa Weber : indicada por Dilma Rouseff (PT) de 2011 a 2023

: indicada por Dilma Rouseff (PT) de 2011 a 2023 Cármen Lúcia: indicada por Lula (PT), desde 2003 O grupo apresenta a ideia de que “o magistrado seja representado por uma mulher com trajetória jurídica sólida e com compromisso reconhecido com a instituição e democracia”. Ministra Cármen Lúcia foi indicada por Lula em 2003 e permanece no cargo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil "A sub-representação no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião máximo da Constituição e um espelho da sociedade brasileira, não reflete o Brasil contemporâneo, em que o público feminino é a maioria da população e ainda não ocupam as cadeiras em que se decide o direito no país". As advogadas destacam que “a nomeação feminina para o Supremo, não significa apenas representatividade simbólica, é justiça institucional e fortalecimento da democracia”.

Anitta apoia a indicação por Lula Em perfil no X, a cantora Anitta se pronunciou com um pedido ao presidente Lula, para que nomeasse uma mulher ao cargo no STF. A artista escreveu, na terça 14, que a "torcida como cidadã, irá para uma mulher". Anitta solicita a Lula a indicação de uma mulher ao cargo deixado por Barroso Crédito: Divulgação: X "O ministro do STF, Barroso, se aposentou, o presidente Lula terá que indicar um novo nome. Eu como cidadã gostaria de deixar pública minha torcida pra que seja uma mulher."