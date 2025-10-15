Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

40 mil assinaturas são registradas em petição por mulheres no STF

Abaixo-assinado para Lula indicar mulher ao STF ultrapassa 40 mil assinaturas

Carta é destinada a Lula; Anitta também defende a ideia
Um grupo de advogadas escreveu carta aberta endereçada ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir a indicação de uma mulher para substituir Luis Roberto Barroso, que decidiu antecipar a aposentadoria. Até 15 de outubro, o abaixo-assinado já registra mais de 40 mil assinaturas.

O documento, chamado de “Carta Aberta ao Excelentíssimo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva”, enfatiza que em 134 anos de história, somente três mulheres integraram a Corte:

  • Ellen Grace: indicada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 2000 a 2011
  • Rosa Weber: indicada por Dilma Rouseff (PT) de 2011 a 2023
  • Cármen Lúcia: indicada por Lula (PT), desde 2003

O grupo apresenta a ideia de que “o magistrado seja representado por uma mulher com trajetória jurídica sólida e com compromisso reconhecido com a instituição e democracia”.

"A sub-representação no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião máximo da Constituição e um espelho da sociedade brasileira, não reflete o Brasil contemporâneo, em que o público feminino é a maioria da população e ainda não ocupam as cadeiras em que se decide o direito no país".

As advogadas destacam que “a nomeação feminina para o Supremo, não significa apenas representatividade simbólica, é justiça institucional e fortalecimento da democracia”.

Anitta apoia a indicação por Lula

Em perfil no X, a cantora Anitta se pronunciou com um pedido ao presidente Lula, para que nomeasse uma mulher ao cargo no STF. A artista escreveu, na terça 14, que a "torcida como cidadã, irá para uma mulher".

"O ministro do STF, Barroso, se aposentou, o presidente Lula terá que indicar um novo nome. Eu como cidadã gostaria de deixar pública minha torcida pra que seja uma mulher."

Como o presidente planeja decidir

Lula afirmou que o critério para decidir o novo ministro será a capacidade de cumprir a Constituição: “Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, preto ou branco, desejo que seja antes de tudo ‘gabaritada’".

O presidente garantiu que não quer um amigo no Supremo, mas um profissional capacitado para o cargo.

