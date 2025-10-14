Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro se falam por telefone após embate nas redes: Tudo resolvido

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se resolveram após baterem boca por meio de postagens no X, antigo Twitter. O senador confirmou ao Estadão que os dois falaram por telefone nesta segunda-feira, 13. "Está tudo resolvido e superado. Ficou bem claro que nossos caminhos são diferentes, mas o nosso objetivo é o mesmo, que é ganhar a eleição", disse ao jornal O Globo.

O desentendimento começou no domingo, 12, depois que Ciro disse ao Canal Livre, da Band, que a postura de Eduardo nos Estados Unidos causou um "prejuízo gigantesco" para a direita no Brasil. "Eu não sei o que eu faria se meu pai fosse injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para nosso projeto político. Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida", disse sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação diz respeito às articulações de Eduardo por sanções dos EUA contra autoridades brasileiras e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o senador, a estratégia acabou favorecendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apostou no discurso de defesa da soberania nacional. Eduardo reagiu e disse que o prejuízo foi gigantesco para o "plano pessoal" do senador. "Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil", escreveu.