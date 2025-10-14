Alcolumbre: Conversa com Haddad sobre LDO será amanhã, às 8h30

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou há pouco que se reunirá nesta quarta-feira, 15, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O encontro será realizado às 8h30 na Residência Oficial do Senado.

O PLDO aguarda votação na comissão há semanas. A última previsão era de que seria analisado hoje, 14, mas foi novamente postergado a pedido de Haddad, que quer discutir com Alcolumbre receitas frustradas pela queda da medida provisória com alternativa à alto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).