Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) afirmou neste domingo (12) que a única conquista do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi o de atualizar a tabela do Imposto de Renda (IR), isentando os mais pobres. "Este é um governo medíocre. A única conquista desse governo foi uma progressão da tabela, que deveria ser uma obrigação, que o nosso governo não fez por causa da pandemia", argumentou durante programa Canal Livre, da Band. Nogueira defendeu que a atualização da tabela do IR deveria estar na lei.

O parlamentar comentou ainda sobre a área fiscal. "Eu tenho cobrado este governo. Vou perguntar aqui para você: me cite uma medida deste governo de contenção de gastos, de redução de custos e de melhora da gestão a sério", citou, dizendo que há um buraco nas contas do governo.