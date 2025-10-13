Não há a mínima condição de Bolsonaro ir para um presídio, diz Ciro Nogueira

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI), que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro - que está em prisão domiciliar -, avaliou neste domingo, 12, que o ex-mandatário está claramente com a saúde debilitada e que não há sentido em se falar em prisão em uma cadeia no caso dele. "Não tem a menor condição de ele ir para a prisão por conta da questão de saúde de Bolsonaro", disse, durante programa Canal Livre, da Band.

"Infelizmente, um dia, nós vamos perder (Bolsonaro) por conta dessa facada. Eu estou lá o tempo todo com ele, ele não é uma pessoa saudável, não tem a menor condição de uma pessoa como essa ser colocada em um presídio. Porque se fizer eles vão matá-lo. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer, infelizmente", afirmou, em referência ao ataque que Bolsonaro sofreu durante a campanha para presidente.