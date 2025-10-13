CPI do INSS vira palco para cortes de internet e estratégia eleitoral para 2026

A CPI do INSS está "pop". Criada na esteira da revelação de fraudes contra aposentados e pensionistas, o colegiado está com audiência em alta, o que tem feito deputados e senadores explorarem os trabalhos em plenário para autopromoção nas redes sociais. A estratégia geral é aproveitar a indignação com os descontos ilegais para aumentar a visibilidade com a agenda positiva e calibrar um discurso eleitoral para 2026.

Os integrantes da CPI, titulares e suplentes, têm direito a dez minutos que podem ser usados como bem entenderem, seja para fazer perguntas aos convocados, discursar contra ou a favor do governo ou mostrar fotos e vídeos que consideram pertinentes. De olho nos "cortes" para internet, congressistas têm apelado para discursos inflados, gritos, e performances com alvo certo: cativar o público eleitor no seu Estado de origem. Sem disfarçar, tem deputado que pede a palavra já usando microfone próprio na lapela. Ao lado dele, um assessor se encarrega de gravar com o celular a cena que mais tarde será disseminada nas redes sociais do político. Alguns transmitem suas participações ao vivo e outros falam diretamente para a câmera que os enquadra na transmissão oficial do Senado. A avaliação dos assessores é a de que a audiência das transmissões pelos canais oficiais da Câmara e do Senado, as interações nos perfis oficiais e até o volume de telefonemas aos gabinetes durante as sessões indicam elevado interesse popular nos desdobramentos da CPI.

A audiência das reuniões da comissão no canal do Senado no YouTube supera em muito as demais reuniões realizadas nos últimos meses. O aguardado depoimento de Carlos Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como figura central do esquema investigado, teve 838 mil visualizações. As sessões deliberativas do plenário do Senado têm cerca de 10 a 15 mil exibições. A exposição já começou a render frutos. O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que têm tempo livre para intervenções tiveram incremento no número de seguidores nos perfis oficiais na internet. Em junho, Gaspar era acompanhado por 218 mil no Instagram. Em setembro, são 360 mil. Viana tinha 136 mil seguidores. Agora, 234 mil. O relator tem planos de concorrer ao Senado em 2026. O presidente quer a reeleição. A postura dos parlamentares durante as reuniões, com vistas à geração de trechos que serão cortados sob medida para as redes, costuma ser motivo de discussões. O relator adotou a estratégia de conduzir seu interrogatório de pé, com o auxílio do telão da sala de comissões que exibe a própria logomarca: "Alfredo Gaspar na CPI do INSS".

O deputado Alencar Santana (PT-SP), reclamou da postura. "Eu tenho certeza de que ele vai utilizar isso na rede social, querendo fazer propaganda. Está utilizando a CPI para fazer propaganda eleitoral", disse. Na reunião seguinte, o relator provocou o petista: "Queria dizer que, a pedido do PT, eu mandei melhorar a minha logomarca". Não só a conduta no plenário, mas as próprias publicações já viraram assunto da CPI. O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) usou seu perfil oficial para dizer que governistas "blindaram bandidos" ao rejeitar requerimentos. O coordenador da bancada do governo na CPI, Paulo Pimenta (PT-RS), levou os posts impressos e uma briga foi iniciada.

"Não vai ser o 'Sargento Pincel' que vai vir aqui gritar e achar que pode intimidar alguém distribuindo mentiras na internet", disse o petista. A oposição saiu em defesa de Chrisóstomo e prometeu endossar a publicação dele. "Os 19 que votaram contra, todos ligados ao governo, que prestem conta. Eu, hoje, faço questão inclusive de falar mais tarde nas minhas redes quem votou e de que forma, mais uma vez", disse o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). Chrisóstomo é um dos mais exaltados ao microfone e não poupa o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas redes sociais, costuma publicar vídeos de suas intervenções, às vezes filmados em ângulos diferentes.