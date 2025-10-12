Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes, esteve presente no show da cantora Alcione neste sábado, 11, em Brasília.

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé junto a um coro que gritava "sem anistia".

"Ele é amado", disse Alcione; "é muita honra para uma cantora", completou. A artista descreveu o encontro em particular entre ambos, em seu camarim. "Eu não pude acreditar".

"Adoro o nosso ministro; sou fã", declarou a cantora. "Eu sempre falo pra minha irmã que se tivesse conhecido ele há mais tempo, tinha casado com ele", concluiu.

