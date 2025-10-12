Lula chega a Roma para encontro com o papa Leão XIV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste domingo, 12, a Roma, na Itália, para compromissos internacionais e um encontro com o papa Leão XIV, marcado para esta segunda-feira, 13, no Vaticano.

A audiência com o papa Leão XIV foi confirmada neste sábado, 11, pelo serviço de imprensa da Santa Sé e pelo governo federal. Será o primeiro encontro entre Lula e o novo pontífice desde a sua eleição para o comando da Igreja Católica.