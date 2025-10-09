Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do Estado nos quatro cenários testados por pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 9. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está à frente na corrida ao Senado pelo Rio nas eleições de 2026.

No primeiro cenário para o governo do Estado, Paes tem 61% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacellar (União), presidente da Alerj, com 13%. A vereadora Monica Benício (PSOL) aparece com 3%, e o médico Ítalo Marsili (Novo) com 1%. Nulos e brancos somam 10% e 12% não sabem ou não responderam.

Quando o nome do senador Flávio Bolsonaro é incluído, Paes mantém a dianteira com 51%, contra 32% de Flávio. Monica Benício e Ítalo Marsili repetem os 3% e 1%, respectivamente. Nulos e brancos somam 8% e 5% não sabem ou não responderam.

Em outro cenário, com Washington Reis (MDB), ex-deputado federal, Paes lidera com 55%, seguido por Bacellar (12%) e Reis (12%). Monica Benício e Marsili mantêm os mesmos índices dos cenários anteriores. Nulos e brancos somam 9% e 8% não sabem ou não responderam.

No quarto cenário testado, Paes tem 53% das intenções de voto. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 16%, enquanto Bacellar registra 13%; Monica, 2% e Marsili, 1%. Nulos e brancos são 9% e 6% não sabem ou não responderam.