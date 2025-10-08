Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou o encerramento dos trabalhos desta quarta-feira, 8, após a Câmara dos Deputados retirar de pauta a Medida Provisória 1.303/2025, que previa alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Alcolumbre ficou horas reunido com os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Após o resultado da Câmara, Alcolumbre determinou que a sessão não seria retomada.

O cancelamento da sessão do Senado adia a votação de outros temas importantes para o governo, como o Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza os recursos da medida provisória do tarifaço. Com isso, a apreciação dos destaques do PLP fica para a próxima semana.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar