Relator vota para arquivar cassação de Eduardo Bolsonaro

Deputado enfrenta processo por acusação de atuar contra interesses econômicos e contra autoridades brasileiras junto ao governo dos Estados Unidos

Mesmo com posições polêmicas de Eduardo, Freitas disse considerar que as manifestações não configuram quebra de decoro, mesmo que elas indiquem posições contra o interesse nacional. “Críticas, mesmo severas, fazem parte do debate democrático”, disse Freitas, apesar das ameaças do colega à Justiça brasileira.

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator do processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , deu nesta quarta-feira, 7, parecer contra a punição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Conselho de Ética e votou para arquivar o processo.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais", disse.

A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", disse.

Relação e próximos passos

Freitas é considerado próximo de Eduardo Bolsonaro, a quem já chamou de amigo, e gravou vídeos em apoio a Jair Bolsonaro.

Apesar do parecer contra a cassação, o documento será apreciado pelos membros do colegiado. A análise da peça foi adiada a pedido de parlamentares da oposição e da base do governo, com previsão de voltar à pauta na próxima reunião do Conselho.