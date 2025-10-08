Em almoço descontraído no STF, Fachin apela novamente por decisões coletivas

Edson Fachin promoveu nesta quarta-feira, 8, a primeira reunião com os colegas do Supremo Tribunal Federal (STF) desde que assumiu a liderança da Corte, no último dia 29. Os ministros se encontraram no gabinete do novo presidente para um almoço. Em clima amistoso e descontraído, como descreveu um dos ministros presentes, Fachin voltou a ressaltar a importância de decisões tomadas de forma coletiva.

Essa mensagem já tinha sido ressaltada como prioridade por Fachin no discurso de posse, quando disse: "a força desta Corte está no colegiado". Antes de chegar ao cargo, o ministro conversou individualmente com os colegas sobre essa questão. Uma das principais críticas ao STF é a profusão de decisões monocráticas em temas que poderiam ser levados ao plenário.