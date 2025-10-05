Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Políticos lotam Raimundo do Queijo após falsa morte: "Erro se transformou em festa", diz vereador

Voce-governadora, ex-senador, deputados e vereadores foram ao tradicional reduto das manhãs de domingo depois que o proprietário foi erradamente dado como morto
O tradicional Raimundo do Queijo, no Centro de Fortaleza, está ainda mais frequentado que o usual na manhã deste domingo, 5, depois que uma falsa forte do comerciante Raimundo Oliveira Araújo, de 90 anos, foi anunciada na Câmara Municipal de Fortaleza, com direito a minuto de silêncio. Vivíssimo, seu Raimundo recebe neste domingo a vice-governadora Jade Romero (MDB), deputados, vereadores, inclusive o responsável pelo equívoco, professor Aguiar Toba (PRD).

"Um pouquinho de constrangimento, mas eu acho que a vida é feita de acertos e erros. A gente veio aqui, pediu desculpa à família. No mesmo momento a gente corrigiu esse equívoco que teve na nossa assessoria. É aquela fala de Jesus: 'Quem nunca errou atire a primeira pedra'. Mas hoje olha a festa que está sendo feita aqui. Rapaz, se todos os erros que a gente fizesse na vida se transformassem nessa grande festa de homenagem, de comemoração, de melhorar a vida do outro, eu ia errar mil vezes", comentou o vereador.

Ele acrescentou que "o erro não se justifica", mas disse: "É errando que se acerta".

Também estão presentes o deputado federal André Figueiredo (PDT), os vereadores Adail Júnior (PDT), Bruno Mesquita (PSD), Marcos Paulo (PP), Marcelo Tchela (Avante), Professor Enilson (Cidadania) e Raimundo Filho (PDT). Os deputados petistas Acrísio Sena e De Assis Diniz estão em uma pesa com o presidente municipal da legenda, Antônio Carlos. O ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o  ex-vereador Iraguassu Filho também compareceram.

Petistas com a vice-governadora Jade Romero no Raimundo do Queijo
Petistas com a vice-governadora Jade Romero no Raimundo do Queijo Crédito: Guilherme Gonsalves
Raimundo do Queijo recebe vice-governadora Jade Romero e outros políticos
Raimundo do Queijo recebe vice-governadora Jade Romero e outros políticos Crédito: Guilherme Gonsalves

