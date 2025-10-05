Políticos lotam Raimundo do Queijo após falsa morte

O tradicional Raimundo do Queijo, no Centro de Fortaleza, está ainda mais frequentado que o usual na manhã deste domingo, 5, depois que uma falsa forte do comerciante Raimundo Oliveira Araújo, de 90 anos, foi anunciada na Câmara Municipal de Fortaleza, com direito a minuto de silêncio. Vivíssimo, seu Raimundo recebe neste domingo a vice-governadora Jade Romero (MDB), deputados, vereadores, inclusive o responsável pelo equívoco, professor Aguiar Toba (PRD).

"Um pouquinho de constrangimento, mas eu acho que a vida é feita de acertos e erros. A gente veio aqui, pediu desculpa à família. No mesmo momento a gente corrigiu esse equívoco que teve na nossa assessoria. É aquela fala de Jesus: 'Quem nunca errou atire a primeira pedra'. Mas hoje olha a festa que está sendo feita aqui. Rapaz, se todos os erros que a gente fizesse na vida se transformassem nessa grande festa de homenagem, de comemoração, de melhorar a vida do outro, eu ia errar mil vezes", comentou o vereador.