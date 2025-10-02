Raimundo do Queijo revela chateação após boato sobre sua morte

Raimundo do Queijo é dono de estabelecimento no Centro de Fortaleza / Crédito: Julio Caesar/O POVO

Foco das atenções após ter tido minuto de silêncio respeitado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mesmo sem ter morrido, o comerciante Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como "Raimundo do Queijo", disse que a situação foi chata e que o deixou de "cabeça inchada", tamanha a repercussão do caso. "Eu me senti muito ruim, porque minha família é do Interior, aí uma notícia desse fica todo mundo preocupado, os amigos ficam ligando. A gente fica com a cabeça grossinha, eu fiquei uns dois dias com a cabeça inchada aqui, grogue com tanta conversa, com tanta ligação", disse Raimundo à jornalista Juliana Matos Brito, durante participação por telefone no programa O Povo no Rádio, da Rádio O POVO/CBN, na manhã desta quinta-feira, 2.