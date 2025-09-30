AO VIVO: Fachin assume comando do STF e defende Moraes; Tarcísio visita Bolsonaro e cobra anistia

AO VIVO: Fachin assume comando do STF e defende Moraes; Tarcísio visita Bolsonaro e cobra anistiaPosse de Edson Fachin no STF ocorre no mesmo dia em que Tarcísio visita Bolsonaro e cobra anistia
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 30, destaca a posse de Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar.
Na cerimônia de posse, Fachin reforçou, em seu discurso, o dever institucional e o compromisso com o Judiciário.
“Assumo, não um poder, mas um dever: respeitar a Constituição e apreender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento, para eleger, entre as tantas boas ideias das administrações anteriores, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir que frutifiquem as já maduras”, disse.
Durante a fala, o novo presidente do STF elogiou o ministro Alexandre de Moraes, recém-empossado como vice-presidente da Suprema Corte.
“Terei ao lado o Vice-Presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece este Tribunal, e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza.”
O evento contou ainda com a presença do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Cerca de mil pessoas foram convidadas à cerimônia. A ausência de Tarcísio chamou atenção porque ele optou por se reunir com Bolsonaro no mesmo dia.
Enquanto isso, em Brasília, Tarcísio de Freitas esteve com Bolsonaro após autorização do ministro Alexandre de Moraes. A visita reacende as discussões em torno do projeto de anistia a investigados pelos atos de 8 de janeiro.
Tarcísio declarou que considera a dosimetria das penas “insuficiente” e defendeu que a pacificação nacional passa por uma anistia mais ampla. Durante o encontro, o governador descartou sua candidatura presidencial em 2026.
