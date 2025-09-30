AO VIVO: Fachin assume comando do STF e defende Moraes; Tarcísio visita Bolsonaro e cobra anistia

Posse de Edson Fachin no STF ocorre no mesmo dia em que Tarcísio visita Bolsonaro e cobra anistia

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta terça-feira, 30, destaca a posse de Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar.

“Assumo, não um poder, mas um dever: respeitar a Constituição e apreender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento, para eleger, entre as tantas boas ideias das administrações anteriores, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir que frutifiquem as já maduras”, disse.

Durante a fala, o novo presidente do STF elogiou o ministro Alexandre de Moraes, recém-empossado como vice-presidente da Suprema Corte.

“Terei ao lado o Vice-Presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece este Tribunal, e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza.”

O evento contou ainda com a presença do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Cerca de mil pessoas foram convidadas à cerimônia. A ausência de Tarcísio chamou atenção porque ele optou por se reunir com Bolsonaro no mesmo dia.