'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou, nesta segunda-feira, 29, que pretende levar a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, na conversa que pretende ter com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A fala se deu durante discurso na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília. Apesar do tom de brincadeira, a fala pode simbolizar um indicativo de que o presidente pretende falar com Trump presencialmente.

A participação de Janja em conversas com outros chefes de Estado foi alvo de questionamentos após vazamentos à imprensa críticos à sua participação em jantar com o presidente da China, Xi Jinping, em maio deste ano.

