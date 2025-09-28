Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não tem motociata, tem caminhada de educadores', diz Lula ao fim de evento dos 95 anos do MEC

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste domingo, 29, de caminhada em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação. Após encerrar o circuito de 3 quilômetros na Esplanada, Lula destacou a "revolução na Educação" e afirmou, em referência ao evento, que "não tem motociata, não tem pornochanchada", mas sim "caminhada de educadores".

O presidente caminhou pela Esplanada ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Saúde, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, e da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo também participou do evento.

Lula fez parte do circuito usando o boné "Brasil é dos Brasileiros", em meio à preparação para um encontro entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao final da caminhada, Lula recebeu uma medalha, dedicada a "todos os professores", e levantou o troféu do evento, brincando: "cadê o champanhe?", em referência às comemorações da Fórmula 1.

