Nunes diz que maioria do MDB quer apoiar oposição a Lula e que Tarcísio tem 'maior simpatia'

"Dentro do MDB, posso te garantir que a maioria - respeitando, claro, os demais que pensam diferente, até porque estão em ministérios - é a favor de uma mudança de governo, seja com o Tarcísio ou outra pessoa", disse Nunes. "Logicamente, o Tarcísio tem a maior simpatia, inclusive a minha."

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 26, que a maioria de seu partido é favorável a uma mudança de governo a nível federal e que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) possui a "simpatia" de maior parte dos integrantes ao cargo.

Ele afirmou que Tarcísio conta com a sua preferência e destacou que o governador não pretende disputar a Presidência, mas sim buscar a reeleição em São Paulo. Ressalvou, no entanto, que, caso haja alguma mudança nesse cenário - ainda possível até a eleição -, ele será um dos principais aliados de Tarcísio, inclusive trabalhando para construir o apoio a ele dentro do MDB.

As declarações de Nunes foram feitas em conversa com jornalistas, após participação em painel com lideranças políticas num evento da organização Comunitas. Também compareceram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e vários governadores de Estado.

O MDB possui três ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Planejamento, com Simone Tebet; Cidades, com Jader Filho; e Transportes, com Renan Filho. Lula também possui alianças com vários nomes relevantes do partido, como o governador do Pará, Helder Barbalho.