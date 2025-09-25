Nikolas relatará projeto que enquadra facções como terroristas

Forte defende que práticas como domínio territorial, ataques a serviços públicos e até tentativas de explosão de estruturas, como viadutos, caracterizam táticas de terrorismo.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi designado relator do Projeto de Lei nº 1.283/2025 , de autoria do deputado federal cearense Danilo Forte (União Brasil-CE). A proposta, que tramita em regime de urgência, amplia o conceito de terrorismo no Brasil para enquadrar ações de facções criminosas dentro desse conceito.

O deputado cearense alerta que a influência das facções não se restringe ao crime organizado, alcançando também o processo democrático. Segundo ele, há indícios de financiamento de candidaturas nas eleições municipais de 2024 no Estado. “Se nada mudar, em 2026 corremos riscos reais de perdermos o domínio do Parlamento para as facções”, disse.

O projeto altera a Lei nº 13.260/2016, que trata do terrorismo, e prevê medidas mais duras contra essas organizações, como penas mais severas, bloqueio de recursos financeiros, instrumentos legais específicos para investigação e julgamento, e ações para reduzir a sensação de impunidade que fortalece o crime.



O deputado argumenta ainda que o combate ao problema exige "resposta nacional coordenada, com forte investimento em inteligência, descapitalização das organizações criminosas, como já iniciado pela Polícia Federal (que em 2024 impôs prejuízo de R$ 5,6 bilhões a esses grupos), e políticas de segurança mais rígidas que permitam retomar territórios perdidos e restabelecer a presença do Estado".