Careca do INSS depõe na CPMI nesta quinta-feira, 25

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", depõe na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em aposentadorias e benefícios pagos pela Previdência Social nesta quinta-feira, 25, a partir das 9h.

"Careca" está preso desde 12 de setembro, após operação da Polícia Federal (PF) autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, ele se recusou a prestar depoimento à CPMI.