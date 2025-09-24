Defesa pede liberdade para Bolsonaro após PGR deixá-lo fora de denúncia de coação ao STF

O ex-presidente está preso em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista. Bolsonaro está sob vigilância policial constante. A prisão foi decretada porque ele descumpriu restrições impostas pelo STF.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu a revogação de sua prisão domiciliar. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão.

O inquérito foi desencadeado depois que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passou a articular sanções contra ministros do STF nos Estados Unidos. O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o Supremo Tribunal Federal.

Nesta segunda-feira, 22, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho por coação no processo. Os advogados Paulo Amador Cunha Bueno e Celso Vilardi afirmam que, como o ex-presidente não foi denunciado, não há justificativa para manter a prisão. O pedido tramita em sigilo.

Em nota, Cunha Bueno afirmou que, sem acusação, não há como a prisão domiciliar de Bolsonaro ser mantida "de forma legal". O advogado disse também que "aguarda sua célere revogação".

"Com o oferecimento de denúncia, na qual o presidente Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal, cuja tramitação e eventual condenação seriam supostamente protegidas pelas severas cautelares que foram impostas e que há semanas vêm subtraindo-lhe a liberdade de ir e vir e de livre manifestação", diz a manifestação.