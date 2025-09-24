AO VIVO: Expectativas para encontro de Lula e Trump

A expectativa é que o presidente brasileiro e estadunidense se encontrem na próxima semana / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 24, repercute o possível encontro entre o presidente luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump, após discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 23. No discurso, Trump afirmou publicamente que deve se encontrar com Lula na próxima semana. “Encontrei o líder do Brasil ao entrar aqui e falei com ele. Nos abraçamos. As pessoas não acreditaram nisso. Nós concordamos que devemos nos encontrar na próxima semana. Foram cerca de 20 segundos. Conversamos e concordamos em conversar na próxima semana”, declarou Trump.