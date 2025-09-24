AO VIVO: Expectativas para encontro de Lula e Trump

AO VIVO: Expectativas para encontro de Lula e TrumpEm meio à tensões diplomáticas entre Brasil e EUA, o presidente Donald Trump anuncia em discurso na ONU que pretende conversar com Lula na próxima semana
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 24, repercute o possível encontro entre o presidente luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump, após discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 23. No discurso, Trump afirmou publicamente que deve se encontrar com Lula na próxima semana.
“Encontrei o líder do Brasil ao entrar aqui e falei com ele. Nos abraçamos. As pessoas não acreditaram nisso. Nós concordamos que devemos nos encontrar na próxima semana. Foram cerca de 20 segundos. Conversamos e concordamos em conversar na próxima semana”, declarou Trump.
Em seu discurso, que abriu o evento da ONU em Nova York, Lula não mencionou a possibilidade de encontro com o presidente norte-americano, mas o Governo Federal confirmou a proposta. O presidente brasileiro citou em sua fala os "atentados à soberania do Brasil" e as "sanções arbitrárias" durante crise diplomática entre EUA e tensões políticas internas.
"Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governo ditatoriais", declarou Lula.
