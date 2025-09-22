Quem está tocando o Brasil de verdade são os governadores, diz Ratinho Jr.

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência da República, Ratinho Jr. (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 22, que as lideranças que estão "tocando o Brasil de forma organizada e planejada" são os governadores estaduais. Segundo ele, os Estados estão cada vez mais autossuficientes e menos dependentes do governo federal.

"O Brasil vive hoje a melhor safra de governadores. Possivelmente, uma das melhores nos últimos 30, 40 anos", disse Ratinho. "Penso que o próximo presidente que vier a ser, se ele tiver a capacidade de destravar o Brasil, vai conseguir ter avanço muito grande no desenvolvimento econômico", afirmou.