Janja visita Igreja Batista em Nova York

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de culto em uma tradicional Igreja Batista no bairro do Harlem, em Nova York, neste domingo, 21. Ela esteve na Abyssinian Baptist Church, em mais um aceno aos evangélicos, de quem tem buscado se aproximar nos últimos meses. Durante a celebração, o pastor Kevin R. Johnson disse aos presentes que eles tinham uma convidada especial. Ele apresentou Janja pelo nome completo e pediu que ela se levantasse. Em seguida, outros integrantes da comitiva brasileira também foram convidados a se apresentar diante dos fiéis. O grupo foi aplaudido.

O pastor lembrou que a presença da primeira-dama estava relacionada à Assembleia Geral da ONU, que começa nesta segunda-feira, 22. "Rezamos muito por um encontro produtivo, o melhor que puder ser, dadas as notícias que temos visto. Sabemos que o presidente Silva (Lula) fará um forte discurso", afirmou Johnson. Na manhã de terça-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o discurso de abertura da reunião. Johnson disse ter conversado com Janja antes do culto. "O que ela disse é mais do que poderoso. Ela disse que está conectada a cristãos no Brasil, mas que quis vir a uma Igreja Batista na América", relatou. A mulher do pastor, Kimya Johnson, também acompanhou a conversa. Nas redes sociais, Janja compartilhou fotos e citou o "simbolismo" da visita a uma igreja histórica. Disse ter se sentido "profundamente" tocada pelas palavras do reverendo, que, segundo ela, ressaltou a importância de não se calar diante dos desafios atuais. "Agradecida por esse domingo de louvor e muito simbolismo em uma igreja histórica", escreveu. A Abyssinian Baptist Church foi fundada em 1808 por grupos que protestavam contra a segregação racial em outras igrejas. O templo se tornou importante para o movimento abolicionista e a luta por direitos civis da população negra no País.

Janja está em Nova York desde a última semana como enviada especial para mulheres da COP30, escolhida pela presidência do evento. Ela tem participado de eventos ligados a temas como combate à fome e à crise climática e deve acompanhar Lula, que chegou no domingo, em compromissos oficiais. A visita à Igreja Batista é mais um movimento de aproximação da primeira-dama do público evangélico, que tem maior identificação com o bolsonarismo. Desde julho, Janja tem participado de encontros religiosos no Brasil, especialmente com grupos de mulheres. Avaliação negativa