Artistas convocam para atos da esquerda

Grandes nomes da música nacional, além de movimentos sociais e congressistas, estarão em manifestações em várias cidades brasileiras neste domingo, 21, para protestarem contra a PEC da Blindagem e o projeto da anistia. No Rio, o ato será em Copacabana às 14h e contará com show dos cantores e compositores Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan. "A 'PEC da Bandidagem' tem de receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável, de que grande parte da população não admite um negócio desses", disse Caetano em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em São Paulo, a manifestação foi marcada para 14 horas, na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e está sendo chamada pela Frente Povo Sem Medo, movimento social ligado ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).