Eduardo Bolsonaro: anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou totalmente contra a proposta em discussão na Câmara para redução de penas dos condenados pelos atos golpistas, que será relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "A anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação", afirmou Eduardo, em postagem na rede social X, na noite de sexta-feira, 19. "Não há qualquer possibilidade de aceitarmos a mera dosimetria das penas em processos completamente nulos e ilegais, advindos de inquéritos abusivos e absolutamente inconstitucionais".

Na postagem, Eduardo se dirigiu ao relator do projeto de redução das penas. "Paulinho da Força, vou retribuir o conselho que me deu, sobre colocar a mão na consciência. Entenda de uma vez por todas: eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está propondo", descreveu. Eduardo segue nos Estados Unidos, onde atua junto a membros do governo de Donald Trump por sanções ao Brasil em troca de uma anistia que beneficie o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, além de aliados. Na sua postagem, Eduardo ainda sugeriu que o próprio relator do projeto de redução das penas pode se tornar um próximo alvo de sanções do governo norte-americano. "Um conselho de amigo, muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção", afirmou Eduardo a Paulinho. "Assim como está expresso na lei, TODO colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções", afirmou, em tom de ameaça. O filho de Bolsonaro ainda classificou o colega de parlamento como alguém que foi posto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para "enterrar" a proposta de anistia ampla.