Lula diz que voltou a ser candidato porque tem 'compromisso de fé de ajudar o povo pobre'

"Não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião. Tento unir o povo, respeitando todas as religiões, e conversar sobre políticas públicas que o Estado tem que fazer", disse o presidente na entrevista ao programa Papo de Crente , divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 19.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, em entrevista a um podcast de um canal cristão, que tem "compromisso de fé de ajudar o povo pobre" e que não divide "a sociedade por religião".

A primeira-dama Janja da Silva também participou da entrevista.

Lula disse que voltou a ser candidato a presidente da República "porque tenho compromisso de fé de ajudar o povo pobre, ninguém tem dúvida, governo para todo mundo, mas tenho preferência pelo povo mais necessitado, porque eles precisam mais do Estado".

O presidente rejeitou a possibilidade de frequentar igrejas e fazer discursos em missas e cultos para se aproximar dos eleitores cristãos. Disse que não fará a igreja de "palanque".

"Não gosto de ir em igreja em época de campanha, porque não acho que a gente deva usar o nome de Deus em vão. (...) Se alguém achar que vou ganhar uma eleição porque vou em uma igreja fazer discurso, esqueça de mim, que não vou fazer. Não me faça usar uma igreja como palanque, não vou utilizar", declarou Lula.