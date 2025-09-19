AO VIVO: Lula critica PEC da blindagem e diz que "não é uma coisa séria"

Lula criticou PEC da blindagem e disse que "não é coisa séria" / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 19, repercute o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a PEC da blindagem, medida que garante mais imunidade judicial a parlamentares, aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16. O presidente afirmou, em coletiva de anúncios do PAC Seleções, que o projeto "não é uma coisa séria" e que está "muito chateado" com a decisão de parte da Casa. "A votação ontem do Congresso Nacional das prerrogativas, garantindo imunidade da forma que foi garantida até para o presidente do partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativas de vida para o povo brasileiro".

Os líderes dos partidos do PT, PSB e PSOL na Câmara se manifestaram contra a decisão, acionando o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da blindagem. Cerca de 35 parlamentares do PT e do PSOL assinaram um pedido de suspensão da medida. A edição traz, ainda, as últimas movimentações do Projeto de Lei (PL) da anistia. O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi anunciado como relator do projeto pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na última quinta-feira, 18. O relator disse que pretende dialogar com partidos e ministros do STF na busca de um meio-termo. Entretanto, descartou a chance de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Essa edição também entrevista o deputado federal Luiz Gastão, que visita Fortaleza para um seminário de Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), sobre o atual cenário político brasileiro.