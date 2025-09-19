Alessandro Vieira, contrário à PEC da Blindagem, é escolhido como relator da proposta no Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, Otto Alencar (PSD-BA), escolheu o Alessandro Vieira (MDB-SE) para ser o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. A escolha, segundo Alencar, se justifica por Vieira ser um dos primeiros a se posicionar contra a PEC. "Vamos ter que enterrar isso", afirmou Alencar.

Vieira já disse que é "1000% contra" essa proposição. "A PEC da Blindagem prova que no Brasil o absurdo virou cotidiano. Sou 1000% contra essa ideia vergonhosa de criar ainda mais barreiras para evitar que políticos sejam investigados e processados", escreveu, em publicação em rede social. Na noite desta sexta-feira, 19, Vieira disse que fará um relatório contra a PEC. "Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", afirmou. Na própria quinta-feira, o líder do MDB - partido de Vieira - no Senado, Eduardo Braga (AM), disse que os senadores do partido serão contra a PEC. Assim como Vieira, Otto já disse que a PEC - que dificulta a prisão de parlamentares e a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir processo criminal, tudo isso em votação secreta - não prospera no Senado.