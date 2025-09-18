Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Nos próximos dias, Janja participará de eventos ligados a temas como combate à fome e à crise climática
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, está em Nova York, nos Estados Unidos, como enviada especial para mulheres da COP-30 escolhida pela presidência do evento. Ela chegou à cidade três dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará o discurso de abertura da reunião da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira, 23. Segundo a assessoria de Janja, a primeira-dama está hospedada na residência oficial do embaixador Sérgio Danese, representante do Brasil na ONU. O local costuma receber autoridades brasileiras.

Nos próximos dias, Janja participará de eventos ligados a temas como combate à fome e à crise climática. Depois, deve acompanhar os compromissos de Lula, que, além do discurso na ONU, incluem eventos sobre clima, defesa da democracia e a questão da Palestina, em conferência convocada pela França e Arábia Saudita.

Na quinta-feira, 18, a primeira-dama participou de forma remota de Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar na condição de "Embaixadora da Alimentação Escolar do Brasil". À tarde está prevista uma reunião sobre "transversalização da conexão de gênero-clima para a COP-30", promovida pelo Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança. Ela foi convidada por Patricia Espinosa, ex-Secretária Executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática.

Veja um resumo da agenda da primeira-dama:

. Quinta-feira, 18 de setembro: 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar e reunião do Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança;

. Sexta-feira, 19 de setembro: Balanço Ético Global - América do Norte, evento da COP-30 para discutir cumprimento do Acordo de Paris;

. Segunda-feira, 22 de setembro: Confederação Internacional para Resolução Pacífica da Questão Palestina, junto a Lula, almoço de lideranças femininas (Women Rise for All Lunch) a convite da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, e reunião com enviadas da COP30 para conversa com grupos da sociedade civil;

. Terça-feira, 23 de setembro: Abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, com Lula, reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e abertura de evento sobre alimentação escolar promovido pela Fundação Rockefeller;

. Quarta-feira, 24 de setembro: encontro para tratar de combate à fome e desnutrição infantil a convite do governo da Irlanda e ONG World Vision, evento "Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo" e sessão especial em homenagem ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica; os dois últimos acompanhando Lula.

