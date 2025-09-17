Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Outros 35% a consideram adequada, enquanto 12% a classificam como insuficiente. São 4% os que não responderam à pergunta

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra que 49% dos brasileiros avaliam como exagerada a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 35% a consideram adequada, enquanto 12% a classificam como insuficiente. São 4% os que não responderam à pergunta.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além da prisão, ele foi condenado a pagar 124 dias-multa de dois salários mínimos para cada dia.

A pesquisa também questionou os brasileiros sobre outras medidas restritivas impostas ao ex-presidente pelo Supremo.

Segundo o levantamento, 51% consideram adequada a prisão domiciliar, 28% a julgam exagerada e, 16%, insuficiente. Em relação ao uso de tornozeleira eletrônica, 48% avaliam a medida como adequada, 35% como exagerada e 13% como insuficiente. As duas sanções foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Bolsonaro antes da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Em julho, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas, como a proibição de acesso às redes sociais. No mês seguinte, o magistrado decretou a prisão domiciliar após Bolsonaro violar as medidas cautelares. À época, o ministro afirmou que o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro agiram para coagir o julgamento da ação penal da trama golpista.