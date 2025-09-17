Aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano e chega a 50,8%, diz Atlas/Bloomberg

Apesar da melhora, ainda são maioria os que avaliam o governo Lula negativamente, embora o número tenha caído em comparação ao mês passado

Após apresentar queda na última pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir e chegou a 50,8% no novo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 17. São 48,3% os que desaprovam o petista, e 0,9% os que não souberam responder à pergunta.

Essa é a primeira vez desde outubro do ano passado que a aprovação do presidente supera a desaprovação, incluindo a margem de erro das pesquisas. O índice atual também representa a maior subida na aprovação entre duas pesquisas, com 2,9 pontos porcentuais.

Apesar da melhora, ainda são maioria os que avaliam o governo Lula negativamente, embora o número tenha caído em comparação ao mês passado.

São 48% os que o consideram "ruim ou péssimo", uma queda de 3,2 pontos porcentuais. Os que avaliam o governo do presidente como "ótimo ou bom" subiram de 43,7% para os atuais 46,2%. Em agosto, 5,1% achavam o governo "regular", e agora são 5,8% os que têm essa avaliação.

A pesquisa também mediu quais foram os principais acertos e erros do governo na opinião da população. O maior deles, que marcou 84% dos entrevistados considerando correto, foi a gratuidade para todos os remédios e itens da Farmácia Popular. A diferença entre quem aprova e quem desaprova a medida é de 72 pontos porcentuais positivos.