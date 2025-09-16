Bolsonaro passa mal e é levado a hospital em Brasília

Bolsonaro foi condenado no dia 11 de setembro por trama golpista / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou ser levado para um hospital, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 16. O político apresentou um quadro de soluços, vômitos além de problemas de pressão arterial. O ex-mandatário está em prisão domiciliar desde agosto. Mesmo com a restrição imposta, Bolsonaro tem permissão para procurar atendimento médico em caso de urgência, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente, no entanto, tem a obrigação de comprovar o atendimento médico, quando for necessário.