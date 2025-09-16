Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro passa mal e é levado a hospital em Brasília

Bolsonaro é levado a hospital em Brasília após crise de soluços e vômito

O ex-presidente apresentou um pico de pressão arterial a um quadro de soluço e vómitos. O soluço tem sido uma condição recorrente na saúde de Bolsonaro.
Autor Wilnan Custódio
Autor
Wilnan Custódio Estágiario
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou ser levado para um hospital, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 16. O político apresentou um quadro de soluços, vômitos além de problemas de pressão arterial. O ex-mandatário está em prisão domiciliar desde agosto

Mesmo com a restrição imposta, Bolsonaro tem permissão para procurar atendimento médico em caso de urgência, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente, no entanto, tem a obrigação de comprovar o atendimento médico, quando for necessário.

A informação foi tornada pública pelo filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou que o pai saiu da residência acompanhado por equipes da Polícia.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", disse Flávio nas redes sociais.

O quadro de soluço tem sido uma condição recorrente na saúde do ex-presidente, que já foi internado algumas vezes por problemas intestinais e passou por procedimentos cirúrgicos, sendo o último em 13 de abril deste ano.  

Leia mais

Retirada de lesões na pele

No último domingo, Bolsonaro foi ao hospital para retirar lesões na pele em um procedimento previamente agendado e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em boletim a unidade de saúde confirmou o procedimento.

"O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exérese marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", disse o boletim do hospital no domingo. Ainda segundo o hospital será realizada a biópsia das lesões retiradas no ex-presidente, para avaliação de tratamento complementar. 

"[Bolsonaro] Recebeu alta hospitalar, devendo seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração", diz o boletim. A anemia do ex-presidente tem cura com alimentação correta e com quantidades recomendadas de ferro.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto sob pelo reiterado descumprimento de medidas cautelares, quando participou de eventos políticos por chamada de vídeo e por meio de redes sociais de terceiros. À época, Alexandre de Moraes, apontou que o ex-presidente descumpriu restrições impostas anteriormente, de proibição do uso de redes sociais.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes STF

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar