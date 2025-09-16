Bolsonaro passa mal e é levado a hospital em Brasília

Bolsonaro é levado a hospital em Brasília após crise de soluços e vômitoO ex-presidente apresentou um pico de pressão arterial a um quadro de soluço e vómitos. O soluço tem sido uma condição recorrente na saúde de Bolsonaro.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou ser levado para um hospital, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 16. O político apresentou um quadro de soluços, vômitos além de problemas de pressão arterial. O ex-mandatário está em prisão domiciliar desde agosto.
Mesmo com a restrição imposta, Bolsonaro tem permissão para procurar atendimento médico em caso de urgência, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente, no entanto, tem a obrigação de comprovar o atendimento médico, quando for necessário.
A informação foi tornada pública pelo filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou que o pai saiu da residência acompanhado por equipes da Polícia.
"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", disse Flávio nas redes sociais.
O quadro de soluço tem sido uma condição recorrente na saúde do ex-presidente, que já foi internado algumas vezes por problemas intestinais e passou por procedimentos cirúrgicos, sendo o último em 13 de abril deste ano.
Retirada de lesões na pele
No último domingo, Bolsonaro foi ao hospital para retirar lesões na pele em um procedimento previamente agendado e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em boletim a unidade de saúde confirmou o procedimento.
"O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exérese marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", disse o boletim do hospital no domingo. Ainda segundo o hospital será realizada a biópsia das lesões retiradas no ex-presidente, para avaliação de tratamento complementar.
"[Bolsonaro] Recebeu alta hospitalar, devendo seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração", diz o boletim. A anemia do ex-presidente tem cura com alimentação correta e com quantidades recomendadas de ferro.
Prisão de Bolsonaro
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto sob pelo reiterado descumprimento de medidas cautelares, quando participou de eventos políticos por chamada de vídeo e por meio de redes sociais de terceiros. À época, Alexandre de Moraes, apontou que o ex-presidente descumpriu restrições impostas anteriormente, de proibição do uso de redes sociais.