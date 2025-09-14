Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

Ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star hospital acompanhado do filho vereador Jair Renan (à direita atrás dele) em 14 de setembro / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos dermatológicos pela manhã. Ele deixou a unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos. É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa. A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores. Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente." O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.